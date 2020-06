Hitteplan niet meer actief

Het hitteplan is sinds zaterdagochtend niet meer actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kondigde het plan woensdag vanwege de warmte af. Maar het koelt zaterdag af en op de meeste plaatsen is het minder warm.

Tijdens het hitteplan roept de overheid mensen op om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor “ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement”.

Het hitteplan gold voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daar werd het de afgelopen meer dan 27 graden.