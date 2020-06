Honderd Utrechters maken afscheidsboodschap voor Van Zanen

Bijna honderd Utrechters hebben zaterdagmiddag een persoonlijke afscheidsboodschap laten opnemen voor Jan van Zanen. Op het stadhuis stond een videocamera waarop ze hun scheidend burgemeester konden toespreken. Van Zanen is vanaf woensdag burgemeester in Den Haag. Zijn vertrek kwam voor de meeste Utrechters als een complete verrassing.

“Het waren grappige, lieve en soms emotionele boodschappen uit het hart van de Utrechters”, laat een woordvoerder weten. Van Zanen was geliefd onder de inwoners van de Domstad. Hij stond dichtbij de mensen en stelde zich steevast voor als “ik ben Jan en ik werk bij de gemeente”.

Vrijdag nam Van Zanen met een fietstocht door alle tien wijken afscheid van de stad waar hij 6,5 jaar burgemeester was. Overal waar hij kwam werd hij in het zonnetje gezet met mooie woorden en cadeautjes. “Ik geniet en ben vereerd dat ik nog een paar dagen uw burgemeester mag zijn”, zei hij na afloop.

Dinsdagmiddag neemt de gemeenteraad afscheid van Van Zanen. Een dag later is de installatie als burgemeester van Den Haag. Hij volgt VVD-partijgenoot Johan Remkes op die nu nog waarnemend burgemeester van die stad is.