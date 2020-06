Waarschuwing voor onweer en dikke hagelstenen in Groningen

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het oosten van Groningen met mogelijk grote hagelstenen. Het weerinstituut geeft code oranje af voor de provincie. Er is ook kans op zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur.

Code oranje betekent dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Drenthe en Overijssel hebben de code geel gekregen. Dat betekent zoveel als: wees alert, er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen, maar waarbij het raadzaam is op te letten, met name als mensen onderweg zijn, omschrijft het KNMI.

Op social media zijn foto’s te zien van dikke hagelstenen in het noorden van het land, sommigen ruim 3 centimeter groot.