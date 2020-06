Weinig huurders melden zich met problemen door coronacrisis

De afgelopen tien dagen hebben zich nog maar 26 huurders gemeld die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen en daarbij geen hulp krijgen van hun verhuurder. Ze kunnen daarvoor terecht bij een speciaal registratiepunt bij de Huurcommissie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het meldpunt op 17 juni ingesteld om te achterhalen hoe groot het probleem is.

Een woordvoerder van het departement bevestigde het aantal meldingen in een bericht van Hart van Nederland. Tot vrijdagochtend zijn er via internet 26 huurders geregistreerd. Daarnaast kwamen er zes telefoontjes binnen, maar die leidden niet tot een registratie. Het is niet duidelijk waarom er zo weinig meldingen zijn. het departement heeft daar nog geen verklaring voor. Mogelijk ligt het aan de onbekendheid van het meldpunt.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat verhuurders de mensen die door corona in financiƫle problemen zitten, tegemoetkomen. Dat kan een tijdelijke huuropschorting of -verlaging zijn. Ze heeft daarover afspraken gemaakt met de verhuurdersorganisaties. Deze organisaties vertegenwoordigen 80 procent van de verhuurders.

Ollongren is hard in botsing gekomen met de Eerste Kamer, die vanwege de coronacrisis een tijdelijke bevriezing van de huur voor iedereen in de sociale en vrije sector wil. De minister blijft weigeren. De senaat, waar de coaltiepartijen in de minderheid zijn, heeft daarop dinsdag een motie van afkeuring aangenomen. Uiterlijk maandag moet de minister reageren op de stelling van de senaat, die ook al twee keer een motie daarover aannam.

Uit onderzoek blijkt dat door de coronacrisis tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 huurders problemen hebben met de huurbetalingen. In ruim driekwart van de gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, liet Ollongren eerder aan de Tweede Kamer weten.