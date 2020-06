D66 wil stelsel van toeslagen vervangen door belastingkortingen

D66 wil helemaal af van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en dat stelsel vervangen door een nieuw systeem via de belastingen. Iedere Nederlander krijgt daarin een korting op de belasting. En de mensen die nu zo weinig verdienen dat ze een toeslag krijgen, zouden juist maandelijks een bedrag ontvangen ter hoogte van die belastingkorting. Daarnaast stelt de coalitiepartij nog zes grote hervormingen voor, waaronder gratis kinderopvang tot vier jaar en de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

In het plan krijgen paren 2600 euro belastingkorting per jaar, alleenstaanden 3600 euro, alleenstaande ouders 7000 en per kind 2300 euro belastingkorting. Deze zelfde bedragen worden juist uitgekeerd aan mensen die nu toeslagen ontvangen, omdat hun inkomsten anders te laag zijn. Een alleenstaande zou in dat geval per maand 300 ontvangen, in de plaats van de huidige toeslagen.

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg denkt dat dit alternatief eerlijker én makkelijker is, omdat de rompslomp afneemt. Er komen geen formulieren meer aan te pas en geen voorschotten. Alles wordt automatisch verrekend via de maandelijkse inkomsten. “Het toeslagenstelsel was bedoeld om mensen met een lager inkomen te helpen, maar het is een gedrocht gebleken. Het is een administratief monster, voor zowel burgers als de overheid.” Hij verwijst naar de toeslagenaffaire met kinderopvang. Ook veel andere mensen met toeslagen kwamen en komen in de ellende omdat zij achteraf toeslagen moeten terugbetalen.

Daarnaast wil D66 dat werken meer gaat lonen. Nu is het probleem ontstaan dat de stap van een uitkering naar werken niet genoeg oplevert, omdat dan toeslagen kunnen wegvallen. Van Weyenberg wil daarom het minimumloon verhogen met 10 procent en de uitkeringen met 5 procent. De zorgpremie kan volgens D66 gehalveerd worden, zodat die makkelijker is op te brengen. De zorgverzekeraars krijgen daarvoor compensatie. Ook de hypotheekrenteaftrek kan weg, vindt Van Weyenberg, omdat deze vorm van subsidie de woningmarkt verstoort. Hij ziet meer heil in het bouwen van nieuwe woningen.

De D66’er heeft zijn plan laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. De vervanging van het toeslagenstelsel in de belastingkortingen kost op jaarbasis 40 miljard euro. De totale verschuiving van geld komt neer op 100 miljard euro, waarvoor Van Weyenberg dekking heeft gevonden, onder andere door 8 miljard euro op te halen bij het zwaarder belasten van vervuiling en belastingconstructies.