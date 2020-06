Grote brand in boerderij en schuren in Almen

In een boerderij en twee schuren aan de Dorpsstraat in het Gelderse Almen woedt een grote brand. Omdat de woning een rieten kap heeft, is volgens de brandweer besloten veel eenheden in te zetten. De bewoners zijn uit het huis en er bevinden zich volgens de brandweer geen dieren in de schuren.

De brandweer haalt water uit het Twentekanaal om het vuur te bestrijden en heeft het gedeelte van de Dorpsstraat tot aan het kanaal afgesloten. “Het huis en de beide schuren dienen als verloren te moeten worden beschouwd”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. “We concentreren ons nu op het gecontroleerd laten uitbranden van panden.”