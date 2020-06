Prominenten roepen premier Rutte op coulant te zijn voor Antillen

Een aantal prominente Nederlanders roept premier Mark Rutte op met compassie te beslissen over het vervolg van coronahulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In een open brief aan de premier schrijven onder meer VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, de president-directeur van de NS Roger van Boxtel, Jandino Asporaat en Jörgen Raymann dat die beslissing vrijdag moet worden genomen met een warm hart enerzijds en een koel verstand anderzijds.

Vrijdag zei Rutte dat het kabinet Curaçao helpt met tientallen miljoenen om de coronatijd door te komen, maar daarvoor in ruil wel hervormingen eist. Curaçao moet maatregelen nemen om het huishoudboekje op orde te brengen. Dan wil het kabinet helpen, zei ook verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties).

“Onze Caraïbische partners in het Koninkrijk hebben minstens drie externe, niet-beïnvloedbare schokken voor hun kiezen gekregen: orkanen, een volledig ingestort buurland Venezuela en daaroverheen het coronavirus. En dan gaat het bij Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook nog eens om kleinschalige eiland-economieën, die van nature al kwetsbaar zijn en enorm afhankelijk van het toerisme. Er komt door corona letterlijk geen toerist meer naar de eilanden. De sociale en economische ellende op de eilanden is bijna niet te overzien. Tienduizenden gezinnen leven van de voedselbank, de formele en informele werkloosheid gaat naar 30 tot 50 procent.”

De briefschrijvers roepen op te helpen. “Voorwaarden horen daarbij, maar laat de eilanden meebeslissen en stel veilig dat bij volgende verkiezingen iedereen de solidariteit en rechtsstatelijkheid van de Koninkrijksbanden op hoge waarde weet te schatten. Richt de hulp zodanig in dat enerzijds de kansarmen op de eilanden de meerwaarde ervaren van de Koninkrijksrelatie en anderzijds de economische structuur van de eilanden wordt versterkt.”

De ondertekenaars zijn naast de eerder genoemden ook Glenn Helberg, Ernst Hirsch Ballin, Tania Kross, John Leerdam, Churandi Martina, Paul Rosenmöller, Clemence Ross, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink en VVD-coryfee Ed Nijpels.