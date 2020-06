Aangifte tegen varkensslachterij wegens onnodig dierenleed

De Stichting Varkens in Nood heeft maandag aangifte gedaan van het onverdoofd laten verdrinken van varkens in een bak met heet water van 60 graden. Een slachterij heeft zich daaraan schuldig gemaakt volgens de stichting, die strijdt tegen onnodig leed in de varkenshouderij.

De stichting baseert zich op rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waaruit zou blijken dat van begin 2018 tot en met juni 2019 in de slachterij regelmatig ernstige misstanden plaatsvonden tijdens het slachten van varkens.

Varkens in Nood doet aangifte wegens het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren. Een jurist van de stichting zegt dat in het bewuste slachthuis “bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden”.

Volgens Varkens in Nood zijn de sancties van de NVWA zoals waarschuwingen of boetes van 1.500 euro per overtreding onvoldoende. Directeur Frederieke Schouten zegt dat de boetes “op geen enkele wijze recht doen aan de ernst van de misdragingen” en dat ze geen enkel afschrikwekkend effect hebben.