Klokken van de Dom luiden dinsdag voor afscheid Van Zanen

De klokken van de Dom luiden dinsdag om 16.45 uur voor het afscheid van burgemeester Jan van Zanen. Vanwege zijn vertrek naar Den Haag wordt een speciale gemeenteraadsvergadering gehouden in Tivoli-Vredenburg.

Het is een oude traditie dat het Utrechts klokkenluiders Gilde (UKG) de Banklok van de Buurtoren luidt voorafgaand aan een raadsvergadering. Maar bij heel speciale gelegenheden neemt de Domtoren deze functie over. Dinsdag brengen vrijwillige luiders van het UKG de drie grote klokken van de Dom handmatig in beweging.

Sinds een aantal jaren is de burgemeester van Utrecht beschermheer van het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Na het vertrek van Van Zanen hoopt het gilde dat de nieuwe (definitieve) burgemeester die rol weer op zich neemt.