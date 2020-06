Nederlanders om in de gaten te houden: eigenaar van Fleur Presents Fleur Huijs (21)

Na haar eindexamen kocht Fleur Huijs (21) een camera om de zomervakantie door te komen. Al vrij snel verdiende ze een leuk bedrag met fotograferen. Toch was het niet de bedoeling dat ze professioneel fotograaf werd, want tijdens een driedaagse training voor jongeren over het starten van je eigen onderneming kwam ze erachter dat niemand wist hoe die moest presenteren en zichzelf moest pitchen. Niet raar, want niemand leert dat op school, aldus Fleur. Genoeg reden om haar eigen bedrijf Fleur Presents te starten.

Toen ze voor een fotoklus werd gevraagd met de voorwaarde dat ze wel ingeschreven moest staan bij de Kamer van Koophandel baalde Fleur als een stekker. “Het liep heel lekker met fotograferen. Toen kreeg ik een aanbod om een kookboek te fotograferen. Super tof. Toen ze belde of ik stond ingeschreven en ik antwoordde met “nee”, moesten ze me laten gaan. Ze werkten alleen met echte ondernemers. Toen ik die training over ondernemen tegenkwam, heb ik me aangemeld met de gedachte om me als fotograaf te gaan inschrijven. Dat wordt dan wel een succes dacht ik.”

Ze kwam er op de eerste dag al achter dat ze als fotograaf niet onderscheidend genoeg was. “Er is een enorm aanbod. Ik wist meteen: als bedrijfsfotograaf aan de slag gaan is niet levensvatbaar. Ik moest echter wel mijn idee gaan presenteren en pitchen. Wat me opviel, is dat niemand als eerste wilde. Ik zat daar met 25 jongeren en niemand wilde zijn of haar idee pitchen. Hoe kan dat? Is dat omdat ze het spannend vinden of omdat ze niet weten hoe dat moet? Ik realiseerde me dat niemand van ons dit heeft geleerd. Dat is toch best gek, want het is een vaardigheid die je de rest van je leven nodig hebt.”

Ze is diezelfde avond nog achter haar laptop gekropen om te googelen op presentatietrainingen voor scholieren. “Ik vond helemaal niks. Alleen trainingen voor mannen in pakken en dan ook nog voor veel geld. Dat kunnen jongeren nooit betalen. Dan ga ik het zelf maar starten. Ik kwam de volgende dag bij de training en zei dat ik ging stoppen met fotografie. Ik vind presenteren ook best spannend, maar ik haal er wel een kick uit.” Ze is op haar negentiende met Fleur Presents gestart en heeft inmiddels al meer dan duizend mensen mogen trainen. Daarnaast studeert ze rechten in Nijmegen. “Het is soms flink aanpoten met mijn studie ernaast.”

Waarom sta je in de ochtend op en doe je wat je doet?

“Omdat ik veel energie krijg van mensen hun eigen verhalen te laten vertellen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een mooi verhaal te vertellen heeft en dat ik dit uit hen kan krijgen. Je kunt me wakker maken om inspirerende verhalen van anderen te horen. En ik vind ondernemen heel tof en interessant. Dat leren we trouwens ook niet op school. Ik heb dat allemaal zelf uitgezocht. Ondernemen kent zoveel verschillende onderdelen, zoals administratie en pr.”

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Ik ben een ochtendmens, dus ik sta vroeg op. Ik ben vaak rond 06:00 uur wakker. Ik spring altijd meteen mijn bed uit, ga niet scrollen op mijn telefoon. Ik neem graag de tijd om even te lezen, zoals de Correspondent of een nieuw boek. Ik lees nu ‘De zijkant van de macht’ van Julia Wouters. Dan ga ik douchen en aankleden. Ik ga altijd een half uur naar buiten om te wandelen en dan ga ik of naar universiteit of ik ga achter mijn laptop zitten voor Fleur Presents. Qua ontbijt eet ik de ene keer een avocado, de andere keer havermout of een gekookt eitje.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Door corona is veel van mijn werk stil komen te liggen. Ik sprak veel op evenementen. Ik ben nu bezig om te kijken welke stappen ik kan zetten om daar minder afhankelijk van te zijn. Hoe kan ik mijn werk meer naar online verschuiven? Ik ben andere mogelijkheden aan het ontdekken en zoek veel contact met anderen. Soms vind ik het best lastig, want ik heb geen vaste sparringpartner. Soms moet ik het wiel opnieuw uitvinden, terwijl dat niet hoeft. Maar zo voelt het wel. Ik schakel mijn vader of mijn tante weleens in, of andere ondernemers. Met mijn vader kan ik goed sparren en raak ik mijn gedachtes kwijt. Hij zit in het bedrijfsleven en weet wat daar nodig is.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer en student?

“Af en toe pas op de plaats te nemen en niet overal “ja” op te zeggen, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind alles leuk om te doen. Het risico is dat ik van hot naar her vlieg. Ik heb een tijdje twee bedrijven gehad, een van de twee is inmiddels verkocht. Kill your darlings. Ik werkte mezelf een slag in de ronde, dan ga je slecht slapen. Verder houd ik van lezen. Als ik naar bed ga, leg ik mijn telefoon weg en ga ik eerst nog een uur lezen. Ik zorg dat ik acht uur slaap per nacht. Verder eet ik gezond en ben ik sinds kort weer begonnen met hockey. Ik sportte eerst heel vaak, dat is erbij ingeschoten. Daar mag ik weer meer tijd voor vrij maken.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Ik heb ooit van Elske Doets geleerd dat je altijd je ambities moet uitspreken. Als je niet zegt wat je wil en waar je voor gaat, is het moeilijk om ergens te komen, want mensen weten niet wat je wilt. Dus ik heb geleerd om te zeggen wat ik doe en waar ik naartoe wil. Dat vond ik in het begin lastig, toen was ik nog wat bescheiden. Je hoef het natuurlijk ook niet aan de grote klok te hangen, maar het helpt je wel verder.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Dat je niet bang moet zijn om in het diepe te springen, ga er gewoon voor als je iets graag wilt. In het begin zeggen mensen toch: zou je dat nou wel doen, een eigen bedrijf, maak je school of studie eerst af. Maar ik heb mijn eigen stem gevolgd. Ik wilde het graag doen, en daarom ben ik ook gestart.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat als ik ergens voor ga, ik er helemaal voor ga.” En wat nog meer? “Dat is een lastige vraag. Dat ik ambitieus en ondernemend ben en creatief als een situatie daarom vraagt. En dat ik een enthousiast persoon ben.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik vind Eva Jinek heel leuk, omdat zij communicatief heel sterk is. Ze houdt zich staande in de media wereld en ik vind het mooi hoe zij inhoud kan brengen. Waar ze vandaan is gekomen en waar ze nu staat vind ik heel tof. Charlotte van ‘t Wout, zij is een bekende jonge ondernemer. Zonder kapitaal heeft ze haar credit card leeg getrokken, en is gaan verhuren aan bedrijven in Amsterdam. Ze heeft inmiddels een heel groot succesvol bedrijf. Wat ik van haar zou kunnen leren? Zij bedenkt altijd weer slimme businessmodellen. Daar is ze heel sterk in.”

Wat voor vak zou je willen geven op school wat je zelf hebt gemist?

“Uiteraard presenteren, en daarnaast ondernemen. In principe kan iedereen ondernemen, als je maar een tof idee hebt en daarvoor wil gaan. Je hoeft niet een miljoen startkapitaal te hebben. Tijdens het vak over presenteren zou ik ingaan op wat je zelf interessant vindt om te vertellen in plaats van wat je denkt dat je moet vertellen. Stemgebruik en houding vallen hier ook onder.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Ik zou zalm eten, dat is mijn favoriete eten, daar kan je me voor wakker maken. En ik zou witte wijn drinken. Ik zou willen eten met mijn vrienden, familie en mijn vriendin. Ik zou herinneringen ophalen die ik met ze heb beleefd en ik zou ze willen aansporen om hun grote droom achterna te gaan. En ik wil ze bedanken dat ze altijd achter me zijn blijven staan en niet gek van me zijn geworden, omdat ik altijd van hot naar her spring.”