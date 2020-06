Nederlanders zijn kampioen online winkelen: van sneakers, kleding, boeken tot vloerkleden

In maart van dit jaar zagen detailhandelaren hun online omzet vergeleken met 2019 al toenemen, namelijk met 28,8 procent. Sinds 2014 was die groei niet zo sterk. Sinds de corona maatregelen is het koopgedrag van Nederlanders behoorlijk veranderd en zijn we nog meer online gaan kopen: spellen, gewichten, sneakers, gezondheidsproducten, maar ook vloerkleden. Nederlanders zijn een kooplustig volk, en vooral online.

Voor het eerst online boodschappen

De afgelopen periode hebben vier op de tien mensen meer via internet gekocht. Vooral kleding en schoenen, persoonlijke verzorging en boeken en tijdschriften waren in trek. Daarnaast hebben 260.000 huishoudens voor het eerst online boodschappen gedaan, aldus vastgoedadviseur Colliers International na onderzoek onder ruim 2000 consumenten. De belangrijkste drijfveer voor Nederlandse consumenten om meer online aankopen te doen, was uiteraard het vermijden van fysieke winkels.

130.000 pakketten

Crisis of geen crisis, online winkelen is populair bij Nederlandse consumenten. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor deden we met z’n allen in 2019 wereldwijd maar liefst 258 miljoen aankopen online met een totale waarde van 25,8 miljard euro. 1,1 miljard euro daarvan gaven ze uit bij webwinkels van buiten de EU en 341 miljoen euro bij platforms waarop met name aanbieders uit China actief zijn. Dagelijks komen ongeveer 130.000 pakketten Nederland binnen waarvan zo’n 75.000 uit China en Hong Kong.

Online vloerkleden kopen

We kopen dus steeds vaker online, óók producten waarvan je niet meteen zou denken dat dit logisch is. Neem bijvoorbeeld vloerkleden. Een bedrijf als Webkarpet heeft hun aantal online klanten zien verdubbelen de afgelopen maanden. Je kan online je gewenste afmetingen aanleveren inclusief de gewenste randafwerking. Zo kunnen consumenten dus volledig online zelf hun vloerkleed samenstellen om zo meer sfeer te creëren in huis of om geluidsoverlast tegen te gaan.

Achteraf betalen steeds populairder

Qua online betalingen is er ook een verschuiving gaande. Een derde van de consumenten (36 procent) betaalt online aankopen weleens achteraf. Uit recent onafhankelijk onderzoek van Ruigrok NetPanel onder 2.348 Nederlanders blijkt dat het niet direct afrekenen steeds populairder wordt. Vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar is achteraf betalen populair: 43 procent gebruikt deze betaalmethode weleens. Dit is tevens de groep die het vaakst online koopt, 24 procent doet dit minstens eens per week. Gemiddeld voor alle Nederlanders is dit 15 procent.

Impact online aankopen

Al dat online koopgedrag van ons heeft ook een keerzijde. Los van de pakketbezorgers die het zware werk moeten doen, is de verwachting dat op korte termijn één op de vijf winkels leeg komt te staan in middelgrote steden als gevolg van online winkelen. En dan is het bestellen via internet ook nog definitief door ouderen ontdekt. Dat belooft wat.