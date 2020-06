Rechtbank in Arnhem velt vonnis voor jonge verdachten flatbrand

De rechtbank in Arnhem doet maandagmiddag uitspraak in de zaak rond de fatale flatbrand in de stad die tijdens de jaarwisseling een vader en zijn zoontje het leven kostte. De rechtbank behandelde de zaak achter gesloten deuren, omdat de verdachten minderjarig zijn. Tegen de jongens van dertien en veertien jaar oud, die in de flat wonen, eiste justitie werkstraffen van zestig uur.

De brand in de flat ontstond op oudejaarsavond kort na middernacht in de entree van de flat aan het Gelderseplein. Een afgedankt bankstel in het portiek vatte vlam toen daar vuurwerk op was gelegd. Als gevolg van de brand viel de stroom in de flat uit. Op dat moment waren een man (39) en een vrouw (36) met hun zoon (4) en dochter (8) net in de lift gestapt, op de vijfde etage. Zij hadden oud en nieuw gevierd bij familie. Door de stroomuitval werkte de lift niet meer en zat het gezin in de val. De vader en het jongetje kwamen om het leven. De moeder en het meisje raakten ernstig gewond.

Het flatgebouw voldeed aan alle brandveiligheidseisen. Dat concludeert Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, in een afgelopen week verschenen onderzoeksrapport.