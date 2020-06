Vijf jaar cel voor Nederlandse drugsrunners op Sziget

De 22-jarige Roelf B. en de 23-jarige Gert-Jan N. krijgen vijf jaar cel voor drugshandel op het Hongaarse festival Sziget vorig jaar. De rechtbank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest veroordeelde de jeugdvrienden omdat ze tijdens het grote muziekfestival vanuit hun tent drugs met een straatwaarde van 300.000 euro verkochten.

De twee Nederlanders bekenden maandagochtend schuld en aanvaardden een strafvoorstel voor respectievelijk acht en tien jaar van het Openbaar Ministerie. De rechter vonniste lager. Ze kunnen na twee derde van hun straf om vrijlating vragen, zei hij. Daarna mogen ze vier jaar lang Hongarije niet in.

Ze waren tijdens Sziget betrapt met bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilo joints, die ze vanuit hun tent verkochten. Ze hadden 5000 gedrukte prijslijsten met daarop ook telefoonnummers.

De advocaten van de Nederlanders omschreven de drugsverkoop als een amateuristische actie ingegeven door het tolerante Nederlandse drugsbeleid. De rechter ging daar niet in mee. “Handel in drugs is in elk land illegaal.” Maar hij zei dat hij toch voor lagere straffen had gekozen omdat zij geen strafblad hadden en schuld hadden bekend. “U krijgt dezelfde straf omdat u dezelfde verantwoordelijkheid had”, zei hij.

De jeugdvrienden betuigen in emotionele verklaringen daarover “spijt aan Hongarije voor het veroorzaakte leed”. De rechter leek dat te waarderen. Hij zei dat het duo minder gevaarlijk was dan professionele drugshandelaren.