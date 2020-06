Vrouw gewond door steekpartij in Rotterdam

Een vrouw is zondag rond middernacht gewond geraakt door een steekpartij in de tuin van een woning aan het Reigerpad in Rotterdam. Zij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, laat de politie weten. Er is een man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.

Een politiewoordvoerder kon niets zeggen over de aanleiding van de steekpartij. “Onze focus ligt nu even op de behandeling van de vrouw. We zullen de arrestant later verhoren om te horen wat er precies is gebeurd.”