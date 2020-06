Iets minder coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gezakt van 32 naar 29. Na twee dagen van stijging is het aantal terug op het niveau van afgelopen zaterdag. Dit is het laagste aantal in de afgelopen maanden.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zegt dat meer dan de helft van de intensivecareafdelingen in Nederland geen enkele coronapatiënt meer heeft liggen.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen juist met drie gestegen naar 160. De ziekenhuizen behandelen in totaal dus 189 coronapatiënten, evenveel als op maandag.

Op de intensive cares liggen 559 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 32 meer dan op maandag. In totaal behandelen de ic’s nu 588 mensen. Dit aantal schommelt al tijden rond de 600. Onder normale omstandigheden, zonder corona, zouden de intensivisten ongeveer 900 patiënten behandelen.