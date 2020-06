Melkweg viert 50-jarig bestaan met marathon van 24 uur

Het gouden jubileum van het Amsterdamse poppodium de Melkweg loopt vanwege het coronavirus anders dan gepland. Aangezien veel activiteiten niet door konden gaan, is er op vrijdag 17 juli een alternatief programma. Tijdens een 24 uur durende onlinemarathon zijn liveoptredens, dj-sets, talks en dans te zien. De stream is gratis vanuit huis te volgen.

Het is op die dag precies vijftig jaar geleden dat de Melkweg zijn deuren opende in een oude melkfabriek aan de Lijnbaansgracht. De eerste zomer was het nieuwe podium en ontmoetingscentrum meteen een succes, waarop het een jaar later een vervolg kreeg. Vanaf oudejaarsavond 1972 werd de Melkweg een vaste locatie en inmiddels is het een van de bekendste poppodia in ons land.

Met de marathon, die op vrijdag om 19.30 uur begint, wil de Melkweg toch een feestje vieren. Zo zijn er liveoptredens van Cut_, Ooostblok en Ella John. Ook komen vaste clubnachten en dj’s voorbij, zoals Encore, Fiesta Macumba, Joost van Bellen en Dave Clarke.

Verder is er de soloperformance 1: SONGS van Julidans te zien en wordt in verschillende talks gesproken over het verleden en het heden in de Melkweg. Zo spreken onder anderen Willie Wartaal en Sticks over hiphop en inclusiviteit en blikken medeoprichter en oud-directeur Cor Schlösser en huidige directeur Geert van Itallie terug op vijftig jaar Melkweg.