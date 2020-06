Minder gezondheidsklachten slachtoffers gaswinning

Groningers die veel materiële schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, vertonen de laatste tijd minder gezondheidsklachten. Hun vertrouwen in de toekomst is bovendien toegenomen.

De Nationaal Coördinator Groningen spreekt van een kentering. “Maar de vlag kan nog niet uit. Voor het eerst sinds 2016 zien we wel een verbetering in gezondheid, terwijl het tot nu toe alleen maar schrijnender werd”, aldus wetenschapper Katherine Stroebe.

Stroebe onderzoekt hoe mensen zich gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen, bijvoorbeeld als ze geen luisterend oor vinden voor hun verhalen of als hun schade niet of onvoldoende wordt vergoed. “Bewoners met schade hebben nog steeds een minder goede gezondheid dan bewoners zonder schade. En steeds meer mensen hebben schade. Zij hebben extra zorg nodig.”

Ondernemers in de provincie geven aan dat ze baat hebben bij de betere vergoeding van schade, bevordering van de werkgelegenheid en erkenning van hun problemen.

Volgens Gronings Perspectief gooit de coronacrisis mogelijk roet in het eten. Het is voor bewoners die kampen met schade nog eens een extra belasting. Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en Sociaal Planbureau Groningen.