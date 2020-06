Minister: geld voor extra bedden op ic voor tweede golf komt er

Het geld dat ziekenhuizen nodig hebben om genoeg ic-bedden te kunnen inrichten voor een opleving van het coronavirus, komt er. “Dit gaan we mogelijk maken”, zegt minister Martin van Rijn (Medische Zorg).

Van Rijn vroeg het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om een plan om genoeg plaats te maken op de intensive care voor een onverhoopte tweede golf van coronapatiënten. De minister wil voorbereid zijn op een nieuwe piek in het najaar. Volgens het LNAZ kunnen er dan 1350 ic-bedden klaarstaan.

Dat is minder dan de 1700 waarop het kabinet mikte, maar Van Rijn is toch “tevreden”. Hij wijst erop dat het LNAZ ruimte ziet om als de nood aan de man is nog eens 350 bedden vrij te maken, al komt dan de gewone zorg wel in het gedrang. “Dit is een goede, intelligente combinatie van structurele en flexibele capaciteit”, stelt de minister.

Voor de extra ic-bedden zijn bijvoorbeeld beademingsapparaten, mondkapjes, schorten en handschoenen, medicijnen én verpleegkundigen nodig. Die komen er “zeker”, zei Van Rijn. Hoe het kabinet de kosten precies wil dekken, moet het nog nader bekijken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via de verzekeraars of de zorgpremie.

Om een tweede golf aan te kunnen, kunnen ziekenhuizen voorlopig ook niet weer helemaal eigen baas worden. Sinds de Brabantse ziekenhuizen in maart overspoeld werden door coronapatiënten, werden patiënten door een centrale coördinator over het land verdeeld. Iets van die “centrale regie” moet behouden blijven, vindt Van Rijn in navolging van het LNAZ.