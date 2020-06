Nederland houdt zich weer aan de norm over stikstof in mest

De hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is vorig jaar weer gedaald. Daardoor duikt Nederland verder onder het plafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld om het milieu te beschermen. Ook kwam er wederom minder fosfaat terecht in de uitwerpselen van dieren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019 kwam ongeveer 490 miljoen kilo stikstof terecht in dierlijke mest, 2,8 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee zit de totale landbouwsector voor het tweede jaar op rij onder het Europese plafond van zo’n 504 miljoen kilo. Volgens een woordvoerder van het CBS nam de hoeveelheid stikstof in mest af omdat de veestapel kromp en boeren ander voer zijn gaan gebruiken. De melkveesector zat in 2018 nog boven het Europese maximum, maar dook daar vorig jaar onder.

Afgelopen jaar oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden, hetgeen leidde tot veel politieke discussie en boerenprotesten. Dat ging om de hoeveelheid stikstof die neersloeg in natuurgebieden. Daar gaat het onderzoek van het CBS niet over. Wel weet de woordvoerder te vertellen dat Nederland qua neerslag van stikstof op veel plekken nog niet voldoet aan de norm.

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest nam met 4 procent af tot ruim 155 miljoen kilo. Daarmee zitten boeren ver onder het Europese plafond van zo’n 173 miljoen kilo.