OM: Thijs H. doodde drie keer met vooropgezet plan

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat Thijs H. (28) zich schuldig heeft gemaakt aan drie moorden. Op 4 en 7 mei 2019 doodde H. zijn slachtoffers met vooropgezet plan, concludeerde het OM dinsdag.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Het OM zal aan het eind van het naar verwachting drie uur durende requisitoir een eis tegen H. formuleren. Volgens gedragskundigen is H. volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij ten tijde van de moorden ernstig psychotisch was. Het OM heeft bij herhaling twijfels geuit over die conclusie.