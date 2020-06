Senaat geeft Ollongren meer tijd om huurders tegemoet te komen

De Eerste Kamer houdt vast aan de eisen om alle huren tijdelijk te bevriezen of een soortgelijke maatregel te treffen in verband met de coronacrisis. Wel geeft de senaat minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze zomer nog de tijd om dat te doen. De zeldzame motie van afkeuring die de Eerste Kamer vorige week aannam, blijft boven de markt hangen.

SP-senator Tiny Kox heeft dinsdag aangegeven dat Ollongren het huurbeleid alsnog moet aanpassen, ook “om de verstoorde verhouding met de senaat te herstellen”. Doet ze dat niet volgens de gewenste manier, dan overweegt de senaat haar begroting in het najaar af te keuren. Nu een motie van wantrouwen indienen, heeft volgens Kox geen zin. “We willen niet dat de minister aftreedt, maar dat ze optreedt”, zegt hij.

De minister herhaalde maandag in een reactie op de motie van afkeuring dat ze geen huurstop wil. Wel gaat ze in augustus de ontwikkelingen met de crisis en de situatie van de huurders – vooral die met de laagste inkomens – opnieuw bekijken. Meer maatregelen om huurders te beschermen, sluit ze niet uit. Maar ze wil dat doen in samenhang met de begroting voor het komende jaar.

Voor nu houdt ze vast aan haar beleid dat huurders die door corona in de knel zijn gekomen, hulp vragen aan hun verhuurder om een oplossing te zoeken. Als dit niet gebeurt, kunnen ze zich melden bij een registratiepunt bij de Huurcommissie.