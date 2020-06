Voor het eerst sinds maart 2017 meerderheid coalitie in peiling

Voor het eerst sinds de verkiezingen van maart 2017 hebben de partijen die samen een coalitie zouden gaan vormen een meerderheid behaald in een peiling van EenVandaag. De VVD is nu goed voor 41 zetels, een verlies van drie in een maand tijd, aldus een onderzoek van Ipsos en EenVandaag. CDA, D66 en de ChristenUnie boeken echter winst. De vier coalitiepartijen halen samen 78 zetels. Het kabinet-Rutte III is in oktober 2017 aangetreden.

CDA en D66 kregen de afgelopen maand veel media-aandacht door de kwestie van het lijsttrekkerschap en lijken daarvan te profiteren. D66 krijgt er in vergelijking met de vorige peiling vier zetels bij en heeft er nu veertien. Het CDA wint er twee en komt uit op zestien zetels. De ChristenUnie steeg in de peiling één zetel naar zeven.

Bij D66 werd vorige week duidelijk dat Rob Jetten de strijd met Sigrid Kaag niet wil aangaan, waardoor de minister voor Buitenlandse Handel zeker lijkt van het lijsttrekkerschap. Uit een peiling die EenVandaag vorige week deed, bleek dat Kaag een behoorlijke aantrekkingskracht heeft op kiezers van andere partijen. Kiezers van GroenLinks, PvdA en de VVD maken daarom deze maand de overstap naar D66. De VVD verliest ook deels aan het CDA, waar nog niet bekend is wie de lijsttrekker wordt.

Forum voor Democratie verliest deze maand drie zetels en houdt er negen over. De PVV, concurrent voor FVD op rechts, krijgt er twee zetels bij en komt uit op zestien.