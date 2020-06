Advies: kabinet moet internationale treinreizen meer stimuleren

Het kabinet moet snel maatregelen nemen die internationale treinreizen stimuleren, vindt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Nu het internationale verkeer “in de nasleep van de coronacrisis” weer toeneemt, is het nog belangrijker dat de trein snel aantrekkelijker wordt gemaakt als groen alternatief voor auto- en vliegreizen over de grens.

Treinkaartjes boeken moet overzichtelijker en makkelijker worden, en reizigers moeten het aanbod van verschillende vervoerders beter kunnen vergelijken, adviseert de raad. Met die maatregelen kunnen reizigers op korte termijn worden verleid in de trein te stappen in plaats van het vliegtuig. Voor de wat langere termijn moet het kabinet ervoor zorgen dat meer nieuwe internationale vervoerders zich in de Nederlandse markt gaan mengen. Nederland zou bepaalde partijen bij aanbestedingen zelfs kunnen voortrekken, in samenwerking met buurlanden.

Ook moet het kabinet snel keuzes maken om een snelle treinverbinding naar Duitsland goed te regelen. Sowieso moeten de verbindingen door Europa beter. Europese landen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze dezelfde regels en afspraken hanteren. Op termijn denkt de adviesclub zelfs aan een “Europese autoriteit voor grensoverschrijdend spoorverkeer”.

Het kabinet heeft in Brussel al eerder gepleit om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van internationale treinreizen te verbeteren, als onderdeel van de klimaatplannen van de Europese Commissie. Vorig jaar kreeg het kabinet miljoenen aan subsidie van de Europese Unie voor internationale spoorverbindingen en werd aangekondigd dat de internationale nachttrein terugkeert.

Maar dat een vlucht boeken naar een bestemming in Europa nog steeds steevast goedkoper en vooral makkelijker is dan het reizen met de trein, is veel partijen een doorn in het oog. De provincies Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland sloegen begin juni nog alarm dat er meer en snellere verbindingen moeten komen tussen Nederland en Duitsland.