Alternatieve Pride Amsterdam eindigt met demonstratie

Nu de fysieke versie van de Pride Amsterdam niet kan doorgaan vanwege de coronaregels, heeft de organisatie een alternatief programma samengesteld. Dat wordt van 25 juli tot 2 augustus dagelijks uitgezonden op de lokale Amsterdamse omroep Salto en via het eigen online-tv-kanaal Pride TV.

Van 12.00 tot 19.00 is er een liveprogramma vanuit het theater van de OBA, de openbare bibliotheek aan het Oosterdok. Er zijn optredens en gesprekken met gasten en kijkers. ’s Avonds en ’s nachts wordt de programmering een ‘partymix op televisie’ met gast-dj’s en Pride-videoclips “om de particuliere feestjes in kleine kring te ondersteunen”, aldus Pride Amsterdam. Ook worden films uitgezonden.

In het straatbeeld wordt Pride zichtbaar gemaakt door portretten in abri’s van mensen die een belangrijke rol spelen bij het evenement. Ook is er een openluchtexpositie op de Dam van vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, en er is een wandelroute langs allerlei voor de lhbti-community markante plekken in Amsterdam.

Op 1 augustus, de dag dat eigenlijk de beroemde botenparade zou plaatsvinden, wordt er een demonstratie gehouden tegen homo- en transfobie. Met een mars van het Museumplein naar de Dam vraagt Pride Amsterdam aandacht voor de rechten van lhbti’s.