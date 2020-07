Ook stuntman De Beukelaer en regisseurs Juf Kiet lid van Academy

De Academy, de organisatie die jaarlijks de Oscars toekent, heeft nog drie Nederlanders toegevoegd aan de ledenlijst. Stuntman Willem de Beukelaer en documentaireregisseurs Peter en Petra Lataster zijn uitgenodigd om lid te worden van de prestigieuze organisatie.

Eerder werd al bekend dat de Nederlandse cameraman Jasper Wolf (Instinct, Monos) was gevraagd om lid te worden van de Academy. Willem de Beukelaer verzorgde de afgelopen dertig jaar de stunts voor meer dan 200 Nederlandse en buitenlandse film- en tv-series, zoals Brimstone, Oorlogswinter en Gooische Vrouwen. Recent werkte hij met regisseur Roel Reiné aan een Amerikaanse miniserie over het leven van founding father George Washington.

De Academy nodigde dit jaar ruim 800 nieuwe leden uit, vooral met het doel meer diversiteit binnen de organisatie te krijgen. De Oscars kregen de afgelopen jaren vaak het verwijt dat de leden te oud en te wit waren. Bijna de helft van de nieuwe leden is vrouw, een op de drie is van kleur en de helft van de nieuwe Academy-stemmers komt niet uit de VS.

Eerder werden al Nederlanders als regisseur Paul Verhoeven, kostuumontwerper Jany Temime, animator Erik-Jan de Boer, producente Cilia van Dijk, editor Job ter Burg en grimeur Arjen Tuiten toegelaten tot het selecte gezelschap.