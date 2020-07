OVV start onderzoek naar beveiligingslek Citrix

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat het beveiligingslek in de software van Citrix onderzoeken. In december 2019 ontdekte Citrix dat er een groot gat in de beveiliging zat. De OVV gaat met name de aanpak van het probleem in de maanden nadat het lek ontdekt werd onder de loep nemen.

Honderden Nederlandse bedrijven, overheden, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en andere organisaties gebruiken Citrix. Hun werknemers kunnen via de systemen op afstand werken. Begin januari hadden hackers een manier gevonden om het gat te misbruiken en toegang te krijgen tot systemen van gebruikers.

De OVV zal in het onderzoek “bijzondere aandacht” geven aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent digitale veiligheid in Nederland. Het doel is de digitale veiligheid in ons land te vergroten, aldus de raad.