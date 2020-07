Raamprostituees wachten af wat de versoepeling brengt

De honderden raamprostituees op de Wallen in Amsterdam wachten af hoe het gaat met de klandizie nu de coronamaatregelen voor sekswerkers zijn versoepeld. Lang niet alle vrouwen zitten alweer op hun stek, maar de meerderheid wel, zegt voorzitter Felicia Anna van belangengroep Red Light United. Het zijn vooral de toeristen die er nog niet zijn, al lopen er al wel wat Duitsers rond in de rosse buurt.

In de peeskamers gelden dezelfde hygiënevoorschriften die altijd al in acht werden genomen, zoals handen wassen en een condoom gebruiken, maar vanwege corona zijn er wel wat maatregelen bij gekomen, legt Felicia Anna uit. Zo moet de klant voor binnenkomst de bekende vragen beantwoorden: geen klachten die kunnen wijzen op corona? Ook wordt afgesproken of er mondkapjes en/of latex handschoenen worden gedragen. Maar niets is verplicht, het is maar net waar de sekswerker en de klant zich fijn bij voelen.

Een groot deel van de raamwerkers is zelfstandig ondernemer en kon tijdens de lockdown een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aanvragen. Felicia zelf moest haar spaargeld aanspreken: “Ik kon van die uitkering niet eens mijn huishuur betalen.” Om toch inkomen te hebben, werd er volgens Felicia Anna tijdens de coronaperiode wel zwartgewerkt, maar niet op grote schaal. Een klein deel van de vrouwen ging terug naar eigen land en is nog niet terug in Amsterdam.

“Het zal wel even duren voor alles weer normaal is”, zegt Felicia Anna, maar ze is blij dat ze weer kan werken. Ze wijst erop hoe oneerlijk zij en haar collega’s het vonden dat andere contactberoepen als kapper en masseur half mei alweer aan de slag mochten. “Masseurs raken het hele lichaam aan, wij niet. En wat wij wél aanraken is goed beschermd”, lacht ze.