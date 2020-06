Uitmarkt presenteert vanaf woensdag online voorstellingen

De Uitmarkt begint woensdag al met de Thuismarkt, waarbij cultuurliefhebbers online kunnen genieten van muziek, theater, cabaret en literatuur. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen nationale opening van het culturele seizoen zoals gebruikelijk, met een groot evenement eind augustus in Amsterdam. Daarom komt de organisatie met een alternatief, waarvan de online programmering nu al is te zien.

Zo zijn bij de Thuismarkt speciaal hiervoor geregistreerde optredens te vinden van onder anderen Huub van der Lubbe, Berget Lewis, Ruben Hein, Wouter Hamel, Lucas & Arthur Jussen, Steffen Morrison, Karsu, Hadewych Minis, Gershwin Bonevacia en Jan Jaap van der Wal. De komende tijd wordt dit aanbod aangevuld met nieuwe video’s. Zo lezen Maartje Wortel, Mart Smeets, Abdelkader Benali en Bodil de la Parra voor uit nieuw werk.

Een online optreden kost 2 euro en de opbrengst komt geheel ten goede aan de artiesten. Op die manier wil de organisatie van de Uitmarkt ervoor zorgen dat zij extra inkomsten kunnen krijgen, wat hard nodig is. Professionele artiesten en makers die ook hun kunsten via de Thuismarkt willen vertonen, kunnen zich nog melden.

Eerder was al bekend dat de Uitmarkt dit jaar in een andere vorm doorgaat op 28, 29 en 30 augustus. Met gratis toegankelijke optredens op binnenlocaties met beperkt publiek, online via livestreams en op televisie.