Aviodrome krijgt deze zomer hulp van KLM-personeel

Zo’n tien stewardessen, piloten en andere medewerkers van KLM gaan deze zomer aan de slag in Aviodrome. Ze helpen als vrijwilliger in het luchtvaartmuseum in Lelystad in het kader van het project Blauw Helpt, waarbij KLM’ers die door de coronacrisis thuis kwamen te zitten elders de handen uit de mouwen steken.

Eerder hielpen ze al met boodschappen doen of de hond uitlaten en assisteerden ze bij de voedselbank en GGZ-instellingen. Nu de musea weer open zijn, schieten ze ook daar te hulp. Vrijwilligers in een museum zijn vaak 70 jaar of ouder en kunnen nu vanwege het coronavirus niet worden ingezet, zegt Luc Aughuet van Blauw Helpt.

De KLM-medewerkers gaan onder meer bezoekers rondleiden, toezicht houden en vragen beantwoorden. Aviodrome is blij met de hulp. “Het is heel fijn dat we nu vlieg-professionals hebben die ons bij kunnen staan en vanuit hun eigen ervaring bezoekers kunnen helpen”, zegt general manager Serena van Kammen.