Door een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Berenkoog in Alkmaar zijn bewoners in de wijk Butterhuizen in Heerhugowaard geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege hevige rookontwikkeling. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Ook zijn enkele wegen in de omgeving afgesloten. De brandweer was met groot materieel aanwezig. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen berichten over slachtoffers of gewonden.