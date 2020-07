Duizenden toeslagendossiers per ongeluk te vroeg vernietigd

Duizenden dossiers in het archief van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn per ongeluk jaren te vroeg vernietigd. Het gaat om 9000 dossiers van mensen die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling Toeslagen, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Deze stukken zijn tussen 2009 en 2012 in het archief geplaatst. Toeslagendossiers worden na twaalf jaar vernietigd, voor de Belastingdienst geldt een termijn van zeven jaar. Die kortere termijn is onterecht ook bij deze dossiers aangehouden. Mogelijk zijn er nog wel “overeenkomstige dossiers” uit de tijd dat de mensen nog bezwaar maakten tegen beslissingen over hun toeslagen. Dat wordt nog nagekeken.

In de dossiers zitten stukken die de rechtbank aan de afdeling Toeslagen heeft gestuurd, maar ook de rechtbank vernietigt stukken na enige tijd. Van Huffelen probeert nog wel openbare informatie te betrekken bij de herbeoordeling van ouders. De getroffen ouders worden benaderd door hun contactpersoon bij de afdeling Toeslagen. “Voorop staat dat, indien informatie in dossiers die nodig is voor een herbeoordeling ontbreekt doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze onjuist bewaard heeft, ouders altijd het voordeel van de twijfel zullen krijgen”, schrijft Van Huffelen.

De bewindsvrouw benoemt de fout in een brief aan de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Eerder deze week werd over de compensatieregeling hiervoor een wet aangenomen in de Eerste Kamer. Daardoor is de compensatie van verschillende groepen getroffen ouders begonnen. Deze ouders werden de dupe van het handelen van de Belastingdienst of de scherpe toeslagenwetgeving.

In december werden de eerste compensatiebedragen uitgekeerd, aan getroffen ouders in één specifieke fraudezaak die vorig jaar door een commissie is onderzocht. Bijna driehonderd ouders in die zaak kwamen in aanmerking voor compensatie. Van Huffelen meldt dat er 57 bezwaren zijn ingediend. Voor het einde van de zomer horen zij meer over hun bezwaar over de compensatie.