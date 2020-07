EncroChat-telefoons waren gebouwd om anoniem te blijven

De gebruikers van de gekraakte chatdienst EncroChat betaalden daar duizenden euro’s voor. De telefoon zelf kostte zo’n 1000 euro. De rekening van een abonnement bedroeg 1500 euro voor zes maanden. De makers leverden volgens de Europese politiedienst Europol zelfs een helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar was.

EncroChat had tussen de 50.000 en 60.000 gebruikers, onder wie ongeveer 12.000 Nederlanders en zo’n 10.000 Britten. Met 1000 euro per telefoon betaalden zij daar in totaal minstens 50 miljoen euro voor. Bovendien zou de aanbieder dan zo’n 75 miljoen euro per half jaar aan abonnementsgeld hebben binnengekregen.

De telefoon was speciaal gebouwd om anoniem en niet opspoorbaar te zijn. Er zat bijvoorbeeld geen camera en geen microfoon in. Als die worden gekraakt, zou een spion kunnen meekijken en meeluisteren. Dan is niet alleen de inhoud van een gesprek te horen, maar kunnen digitale rechercheurs ook zien waar iemand loopt of zit. De telefoons hadden ook geen gps-functie, waardoor de locatie van de gebruiker niet was te achterhalen. Verder hadden de toestellen geen USB-ingang. Ook die poort zou kunnen worden gebruikt om iemand te bespioneren.

De telefoons hadden ook een speciale noodknop, een ‘panic wipe’. Wanneer een gebruiker een bepaalde code invoerde, zouden alle gegevens op het toestel automatisch volledig gewist worden. Bij een arrestatie zouden rechercheurs dan niets meer moeten kunnen vinden. Dat gebeurde ook wanneer iemand meerdere keren een verkeerde pincode zou invoeren. De helpdesk zou een telefoon ook nog eens van afstand kunnen opschonen.

Dat mocht allemaal niet baten. Een paar maanden geleden kregen Nederlandse en Franse rechercheurs toegang tot de chats. Ze konden live meelezen met de gebruikers, die vrijuit spraken over liquidaties en drugsdeals. Honderden mensen zijn al opgepakt. Op 13 juni kreeg EncroChat door dat de politie was binnengedrongen. De providers stuurde meteen een pushbericht naar alle gebruikers om hun telefoons te vernietigen.