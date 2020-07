FDF dreigt komende avond naar Den Haag te gaan om voermaatregel

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept landbouwers op om donderdagavond met hun tractoren naar het Binnenhof in Den Haag te rijden omdat ze fel tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen van Schouten. “Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we vanavond Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak, namelijk, gezonde koeien en een gezonde melkveehouderijsector, stemmen. Het is van evident belang dat men niet kiest voor het desastreuze plan van Carola Schouten”, aldus FDF.

De actiegroep stelt dat de Nederlandse melkveehouders Schouten er al een half jaar van proberen te overtuigen dat haar voermaatregel om stikstof te reduceren niet in de haak is. “De melkveehouders hebben verschillende programma‚Äôs aangeboden die beter zijn dan die van onze minister, en beter aansluiten bij de praktijk”, laat FDF weten.

Eerder zei Bart Kemp van de groep Agractie dat veevoer maatwerk vergt. Als veevoer met een hoger eiwitgehalte wordt verboden, vrezen boeren in de knel te komen. Een verbod maakt het volgens Kemp en andere boeren onmogelijk om het optimale rantsoen samen te stellen.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag wilde nog niet vooruitlopen op de mogelijke komst van betogende boeren met tractoren naar Den Haag. “Als dat inderdaad gaat gebeuren, zullen wij naar bevinding handelen.”