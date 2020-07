Opnieuw creëert de overheid te weinig banen voor gehandicapten

De overheid heeft vorig jaar opnieuw te weinig mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Al jaren loopt de overheid op dit vlak flink achter op het bedrijfsleven.

Zeven jaar geleden is afgesproken 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid beloofde 25.000 banen voor haar rekening te nemen. Daarvoor is tot 2024 de tijd. Het bedrijfsleven zegde toe om in totaal 100.000 banen voor deze groep te scheppen.

Vorig jaar waren er inmiddels 61.615 extra banen voor arbeidsgehandicapten gecreëerd. Ruim 51.000 hiervan kwamen voor rekening van het bedrijfsleven. Dat is flink boven de afgesproken 40.000 banen voor dat jaar. De overheid moest 15.000 arbeidsplaatsen voor deze groep hebben verwezenlijkt, maar bleef steken op 9786.

“Het is teleurstellend dat de resultaten van de overheidssector voor het vierde jaar op rij, ook in 2019 is achtergebleven”, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Kamer. De komende tijd wordt het nog moeilijker, verwacht ze. “De coronacrisis maakt het continueren van de mooie resultaten van de afgelopen jaren lastiger.” Ze is bereid extra ondersteuning te geven als dat nodig mocht zijn.