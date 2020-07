Oud-onderduikkinderen: neem Griekse vluchtelingenkinderen op

Twaalf Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog als kind ondergedoken zaten, roepen Nederland op om alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen. Dat doen ze in een open brief gericht aan de Tweede Kamer, die donderdag stemt over een motie om kinderen de gelegenheid te geven naar Nederland te komen.

De brief is onder anderen ondertekend door socioloog Abram de Swaan, schrijfster en kunstenaar Chaja Polak en journaliste Hanneke Groenteman.

Volgens de briefschrijvers verkeren duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen in ellendige omstandigheden en kan Griekenland ze niet alleen opvangen. Ze wijzen erop dat Nederland tot nu toe niet bereid is ook maar één kind toe te laten, “terwijl 150 Nederlandse gemeenten zich bereid hebben verklaard een aantal kinderen op te nemen”.

Ze zeggen zelf ooit als kinderen gered te zijn “vaak door wildvreemden”, die “daar zelf groot risico door liepen”.

“Nederland loopt nu geen risico en hoeft niets op te geven om de alleenstaande vluchtelingenkinderen die gestrand zijn in de Griekse kampen te helpen, bijvoorbeeld door 500 van hen op te nemen. Alles wat van dit land wordt gevraagd is medeleven en heel gewone, menselijke barmhartigheid.”