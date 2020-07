Ruim 100 arrestaties na kraken miljoenen criminele chats

Rechercheurs in Nederland en Frankrijk hebben een geheime chatdienst uit de lucht gehaald, omdat die werd gebruikt door criminelen. Ongeveer 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat zijn nu in handen van de politie gekomen. Dat heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties. De Nederlandse politie spreekt van “het grootste rechercheonderzoek in Nederland ooit” en een “goudmijn aan informatie. Die hebben we gebruikt en die gebruiken we ook in de toekomst.”

Volgens de politie zullen nog veel meer aanhoudingen volgen. “Dit levert zo veel bewijs op, daar hadden we anders jarenlang onderzoek voor moeten verrichten. Normaal hebben we een zaak en gaan we op zoek naar bewijs. Nu hebben we een berg aan bewijs binnen en zoeken we daar de misdaadzaken bij. De zaak zoekt geen bewijs, ons bewijs zoekt de zaak. In meer dan honderd opsporingsonderzoeken leveren deze onderschepte berichten bewijs op.”

De Nederlandse onderwereld was grootverbruiker, zegt de politie. Meerdere liquidaties, ontvoeringen en martelingen zouden zijn voorkomen, ongeveer 10.000 kilo cocaïne, 1500 kilo crystal meth en 20 miljoen euro contant geld zijn in beslag genomen. Negentien drugslabs zijn ontmanteld dankzij de onderschepte berichten.

Criminelen maken steeds vaker gebruik van crypto-telefoons om onbespied en anoniem met elkaar te communiceren over bijvoorbeeld internationale drugshandel, zegt John Lucas, hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket.

Het lukte rechercheurs eerder om de systemen PGP en IronChat te kraken. Ook daardoor kon de politie lezen wat criminelen met elkaar bespraken. Maar volgens de politie is de kraak van EncroChat veel groter.