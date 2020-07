Zestig procent van de veertigers heeft leesbril nodig

Een leesbril kopen: het staat zelden tot nooit in onze top tien van meeste favoriete aankopen. Toegeven dat we een leesbril nodig hebben, is toch een grote stap. Voor veel veertigers is dit wel een stap die gezet moet worden, want volgens het CBS blijkt dat maar liefst zestig procent van de mensen tussen de 40 en 50 jaar oud een hulpmiddel gebruiken om te lezen of zien. Dit percentage ligt al rond de negentig bij mensen tussen de 50 en 55 jaar oud.

Wanneer leesbril nodig?

Wanneer weet je eigenlijk dat je een leesbril nodig hebt? Zodra je de veertig gepasseerd bent, is er bijna geen ontkomen aan. Je ogen gaan dan achteruit. Dit komt doordat de rek van de elasticiteit van de weefsels van de ooglens achteruit gaan. Hierdoor neemt de flexibiliteit af. Nu betekent het niet dat je meteen een leesbril moet kopen als je de kleine lettertjes niet meer kan lezen. Onze ogen mogen wel een beetje hun best doen. Je ogen trainen? Dat is helaas een fabeltje.

Als je steeds vaker de krant of je telefoon verder van je af moet houden om iets te kunnen lezen, is dit een teken dat er iets aan het veranderen is. Dit kan een tijdje zo door gaan, maar op een gegeven moment heb je of langere armen nodig of het is tijd om je in leesbrillen te gaan verdiepen. Een ander signaal is dat je het licht van een lamp of een raam opzoekt om iets te kunnen lezen. Het kan ook zijn dat je sneller last hebt van hoofdpijn of vermoeide ogen. Draag je een gewone bril? Als je deze steeds vaker afzet, om iets van dichtbij te kunnen zien, is wellicht een signaal dat het tijd is voor een leesbril.

Eerst oogmeting doen

Als je van plan bent om een leesbril te gaan kopen, is het aan te raden om eerst een oogmeting te doen. Dit kan bij een opticien of een optometrist. Er wordt gekeken naar de sterkte van de ogen en de afstand tussen de pupillen. Ook wordt er gekeken of er een medisch reden is waardoor je minder goed ziet. Leesbrillen sterkte bepalen (https://www.leesbrillen365.nl/leesbril-sterkte/) is het allerbelangrijkste bij het kiezen van een leesbril. Daarnaast moet je gaan kijken welk model bij je past. Gemiddeld kan je een jaar of drie met een leesbril doen, daarna moet de sterkte worden aangepast.

Nieuwe leesbril vervangen

De ogen worden slechter naarmate we ouder worden. Gemiddeld doet iemand een jaar of drie met een leesbril, daarna moet de sterkte worden aangepast. Als iemand rond de 60, 65 jaar is, stabiliseert de achteruitgang zich. Dan is het niet langer nodig om een leesbril te vervangen, tenzij het tijd is voor een fris nieuw montuur of omdat er krassen op zitten.