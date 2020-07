Zo voorkom je dat er deze zomer bij jou wordt ingebroken

De Nationale Inbraakpreventie Weken waren van 1 mei tot en met 30 juni. Dit initiatief heeft maar één doel: Nederland veiliger maken. Nu de zomervakantie voor de deur staat en veel Nederlanders vooral in eigen land met vakantie gaan, maar zeker ook een aantal naar het buitenland vertrekken, zien veel inbrekers hun kans schoon om een inhaalslag te maken na de corona periode. Hoe ga je met een veilig gevoel met vakantie?

Minder inbraken door coronacrisis

Door de coronacrisis waren de meeste Nederlanders overdag thuis, waardoor veel inbrekers minder konden inbreken in woningen. Het aantal inbraken is vergeleken met vorig jaar met tientallen procenten afgenomen. In april zelfs met de helft. Met name schuren, opslagruimtes en kelderboxen waren het doelwit. Ook het aantal gevallen van internetoplichting is de afgelopen maanden sterk toegenomen.

Achterdeur of keukenraam

Veel mensen denken dat de kans dat er bij hen wordt ingebroken klein is. Er valt toch niks te halen, roepen we al snel. Maar een inbreker denkt niet alleen in termen van dure sieraden, kunst of apparatuur, zoals laptops. Als een inbreker door heeft dat iemand niet thuis is en het is makkelijk binnenkomen, wat nog steeds vaak het geval is, breken ze toch in om te kijken of er iets te halen valt. De inbreker slaat het meest zijn slag bij de achterdeur of via het (keuken)raam.

Slotenmaker

Niemand vindt het leuk thuiskomen na een vakantie met een deur die is opengebroken en een huis dat overhoop is gehaald. Dat betekent dat er een slotenmaker moet komen om de sloten te herstellen na de inbraakschade. Gelukkig zijn er slotenmakers die dag en nacht klaarstaan, ook als je jezelf hebt buitengesloten. Wat kan je zelf doen om met een veilig gevoel met vakantie te gaan? Check allereerst de kwaliteit van je sloten. Plaats eventueel een nieuw gecertificeerd beslag of slot op de (achter)deur voor je vertrek door een gecertificeerde slotenmaker.

Raamboompjes, tijdschakelaar en gordijnen

Verder is het belangrijk om raamboompjes op je keukenraam te plaatsen. Dat is iets wat je prima zelf kan doen, waarmee je de kans op een inbraak behoorlijk verkleint. Zorg ervoor dat je een tijdschakelaar installeert op alle lampen die je in de avond aan hebt. Stel deze in op verschillende tijdstippen. Ook zijn er apps waarmee je lampen kunt bedienen. Doe je altijd de gordijnen van de woonkamer dicht voor het slapengaan? Verander dit dan een paar weken voordat je met vakantie gaat. Laat ze overdag én ’s avonds half open staan, waardoor iemand wel naar binnen kan kijken, maar dat er geen zicht is op de hele kamer.

Vraag je buren

Laat je buren weten dat je met vakantie gaat en vraag of ze post uit de brievenbus willen halen en ervoor zorgen dat die uit het zicht is. Inbrekers kunnen aan de stapels post zien of iemand met vakantie is of niet. Laat je woning niet al te netjes achter, maar dat het lijkt alsof er wordt geleefd. Wil je dat thuisblijvers een oogje in het zeil houden? Sluit je dan aan via Whatsapp Buurt Preventie. Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt.