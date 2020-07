Alle Harry Potter-films deze zomer weer in de bios

Alle acht verfilmingen van de populaire boekenreeks over Harry Potter zijn deze zomer weer in de Nederlandse bioscopen te zien. De eerste twee delen worden vanaf 16 juli weer vertoond. Daarna komen er elke week twee delen bij; de laatste twee films, The Deathly Hallows 1 en 2, gaan 3 augustus weer in roulatie.

Dat maakte distributeur Warner Bros vrijdag bekend. Omdat Hollywood op dit moment niet veel nieuwe films uitbrengt vanwege de coronapandemie, draaien in de bioscopen veel oude klassiekers.

De Harry Potter-reeks is, na Marvel en Star Wars, de succesvolste filmreeks uit de geschiedenis. De acht films, die tussen 2001 en 2011 uitkwamen, brachten wereldwijd 10 miljard dollar op. In Nederland kochten meer dan 12 miljoen bezoekers een kaartje voor de acht films.

Sinds 2011 zijn de delen bijna niet meer te zien geweest op het grote doek. Het is ook de eerste maal dat alle Potter-films te zien zijn op het grote Imax-formaat. De voorverkoop voor de vertoningen is vrijdagochtend begonnen.

Nederland is het enige land in Europa waar de Potter-films op deze manier opnieuw worden uitgebracht.