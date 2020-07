Boeren in heel het land doen aangifte tegen minister Schouten

Boeren in heel het land doen vrijdag aangifte tegen minister Carola Schouten van Landbouw vanwege dierenmishandeling. De boeren vinden dat de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet slecht is voor het dierenwelzijn.

Voorman Bart Kemp van Agractie zegt dat boeren in onder andere Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland aangifte doen. Hij spreekt van een “ludieke uiting”, maar het onderwerp is wat hem betreft uiterst ernstig. “De dierengezondheid mag nooit ter discussie staan.”

Volgens Kemp zijn er vrijdag geen grote acties van hun kant meer, maar worden nog wel in kleine groepen protestacties gehouden. De politie in Noord-Nederland zei rond 14.00 uur dat de boerenacties nog niet tot problemen hebben geleid. Onder andere in Coevorden stonden vrijdagmiddag trekkers voor het politiebureau geparkeerd.

Minister Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan.