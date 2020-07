Geen grote vakantie-uittocht verwacht bij begin vakantie

Vrijdagmiddag sluiten de schooldeuren voor de leerlingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Anders dan in andere jaren leidt het begin van de zomervakantie naar verwachting niet tot een grote uittocht. Door het coronavirus blijven veel mensen in eigen land of gaan ze naar een buurland, waardoor er minder kilometers worden afgelegd en minder files ontstaan.

Door werkzaamheden kunnen er vrijdagmiddag wel files ontstaan op wegen naar het noorden en zuiden van het land, verwacht de ANWB. Zo ontstaat rond Amsterdam extra drukte door werken aan de A9, die tot zondagmiddag dicht is tussen Diemen en Holendrecht. Ook de A16 van Breda tot aan de Belgische grens gaat het weekend dicht, evenals de A20 tussen de knooppunten Terbregseplein (Rotterdam) en Gouwe (Gouda). Werkzaamheden op de Afsluitdijk zorgen eveneens voor vertraging.

Ook in delen van Duitsland begint de zomervakantie, maar ook daar vindt geen grote uittocht plaats. De meeste Duitsers gaan deze zomer waarschijnlijk naar de eigen kust of de Alpen. Door werkzaamheden kan het wel druk zijn tussen Hannover en de Deense grens, bij Keulen en op de wegen van Frankfurt naar M√ľnchen. Grenscontroles bij Oostenrijk zorgen daar voor oponthoud.

De zomervakantie voor de schoolregio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland) begint een week later en de scholieren in de regio Midden (Zuid-Holland, Utrecht en delen van Gelderland) vieren vanaf 18 juli vakantie.

De grootste drukte op de Europese wegen is waarschijnlijk pas eind juli en begin augustus, maar die is waarschijnlijk minder dan andere jaren.