Is onze manier van leven het beste medicijn?

Volgens wetenschappers moet het kabinet in haar coronabeleid niet alleen naar het aantal ziekenhuisbedden kijken, maar ook naar een gezonde levensstijl. Wat voor impact gezond leven op het verloop van covid-19 precies heeft, is nog niet bekend, maar er zijn wel aanwijzingen. Waarom wachten op een tweede of derde golf als we nu keuzes kunnen maken die eventuele complicaties bij een virusinfectie kunnen voorkomen?

Vitamines

Vitamine C, zink, vitamine K, selenium of mineralen: de afgelopen maanden zijn er veel berichten naar buiten gekomen over de zin en onzin van het toedienen van vitamines en supplementen bij ic-patiënten. Het hoofd van de intensive care afdeling in Nijmegen prof. Peter van der Voort gaf aan dat het nauwelijks zinvol is, terwijl de Deense vitamine C deskundige prof. Jens Lykkesfeldt zegt dat er wereldwijd diverse studies lopen naar het intraveneus toedienen van vitamine C bij coronapatiënten op de ic. Het biedt volgens hem “interessante perspectieven”.

Onze manier van leven

Door artsen is er een link gelegd tussen een ernstig beloop van een coronabesmetting en leefstijlziektes zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziektes. Bijna driekwart van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, had een of meer onderliggende aandoeningen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. We zijn geneigd om voorzichtig te zijn met vingers wijzen en dat is ook niet de manier. Wel hebben we veel meer verantwoordelijkheid als het om een gezonde levensstijl gaat en onze keuzes dan dat we nu leven. De vraag is dus: in welke mate zien we onze manier van leven als medicijn?

We hebben maar één lichaam

Onszelf weerbaarder maken, daar gaat het om. Niet alleen omdat het coronavirus nog onder ons is, maar ook omdat je met een gezonde levensstijl veel andere fysieke klachten, ongemakken en ziektes kunt voorkomen. Daarbij hebben we maar één lichaam, dat altijd bij ons is. Daar mogen we heel zorgzaam mee om gaan. Gezonde voeding, voldoende nachtrust en beweging: we weten het allemaal, maar toch blijkt het in de praktijk lastig om dit vol te houden, zeker tijdens de lockdown.

Krijgen en behouden van een gezonde leefstijl

Gelukkig voor ons, en vooral voor ons lichaam, zijn de maatregelen dusdanig versoepelt, dat we weer naar buiten mogen en meer kunnen bewegen. Er is geen beter moment dan vandaag om te beginnen met stap voor stap andere keuzes te maken die ondersteunend zijn voor ons lichaam, én om ons immuunsysteem een boost geven. Kan je wel wat hulp gebruiken? GLI-programma’s die door het RIVM erkend zijn, worden vanaf 1 januari 2019 vanuit de basisverzekering vergoed. Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl.