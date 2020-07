Noodbevel uitgevaardigd voor Utrecht vanwege vrees voor rellen

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, heeft een noodbevel voor het centrum van Utrecht uitgevaardigd uit vrees voor rellen. Hij heeft aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad komen, waaronder harde kernsupporters van voetbalverenigingen.

Eerder deze week is een demonstratie van ‘Nederland in opstand’ tegen de “1,5 meter-waanzin” verboden. Maar ondanks dat verbod wordt gevreesd dat groepen naar de stad trekken “om een gewelddadige confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op andere wijze de orde te verstoren” staat in het noodbevel dat door de veiligheidsregio is gepubliceerd.

Het bevel houdt in dat iedereen die deel wil nemen aan de demonstratie op het Jaarbeursplein of de openbare orde wil verstoren niet welkom is in Utrecht en verwijderd kan worden.

Eerder had waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht al een aanwijzing afgegeven voor een veiligheidsrisicogebied in Utrecht.