Politie sluit uitgang station Utrecht af

De politie in Utrecht heeft de uitgang van het station richting Jaarbeurs helemaal afgesloten om te voorkomen dat mensen naar het centrum gaan. De veiligheidsregio heeft een noodbevel voor het centrum uitgevaardigd uit vrees voor rellen. Er zijn aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad willen komen, onder wie voetbalsupporters.

Zeker een persoon is aangehouden.

In de stad zelf is veel politie op de been. Het Jaarbeursplein is door de politie afgezet met schermen. Sinds het eind van de ochtend worden ook mensen aangesproken die in het zwart gekleed gaan en grote tassen bij zich hebben, zei een ooggetuige.