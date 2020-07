Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer is laatste Zomergast

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer is de zesde en laatste Zomergast van het komende seizoen. Dat maakte presentatrice Janine Abbring vrijdagavond bekend in Op1.

“Hij is iemand die mij heel erg verwondert en inspireert”, zo introduceerde Abbring haar gast. De schrijver sluit het seizoen op 23 augustus af. Vanwege de coronacrisis is de tafel waaraan de gasten zitten dit seizoen iets groter.

Zomergasten is toe aan zijn 33e seizoen. Abbring is voor de vierde keer de gastvrouw. “Ik blijf het doen zolang het leuk blijft. Dat doe ik met alles in mijn leven”, zei Abbring ook.

De overige gasten zijn muzikant Typhoon, schrijfster Nazmiye Oral, viroloog Jaap Goudsmit, advocaat Inez Weski en minister Carola Schouten van Landbouw.