Tientallen betogers samen in Utrechtse Park Oog in Al

Tientallen betogers tegen de coronamaatregelen hebben zich zaterdagmiddag in het Park Oog in Al in Utrecht verzameld. Ze zeggen dat ze toestemming hebben gekregen om daar te staan.

De actievoerders laten weten dat ze tot 18.30 uur in het park willen blijven. Ze roepen de aanwezigen op het rustig te houden. Enkele betogers hebben een Nederlandse vlag bij zich.

Eerder zaterdag vaardigde plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, een noodbevel uit voor het centrum van Utrecht. Hij heeft aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad komen, waaronder harde kernsupporters van voetbalverenigingen.