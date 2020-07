Brand op schip in Rotterdamse haven geblust

De brand die zaterdagmiddag uitbrak op een vrachtschip met metaalschroot in de Waalhaven in Rotterdam is “volledig uit”. Dat meldt de veiligheidsregio.

De hulpdiensten waren uren in de weer met de scheepsbrand. Er werden onder meer twee blusschepen ingezet. Ook werd een kraan aangerukt om een deel van de lading te verplaatsen naar een duwbak naast het schip. Rond 4.45 meldde de veiligheidsregio dat de brand geblust is en dat omwonenden ramen en deuren weer kunnen openen.

Een persoon raakte lichtgewond en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.