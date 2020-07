Loods afgebrand bij grote brand in Sliedrecht

In Sliedrecht is zondagochtend een loods afgebrand aan de Calandstraat. De brand brak rond 05.00 uur uit en was rond 07.30 volledig onder controle, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De brandweer zette de omgeving af en voerde metingen uit omdat er mogelijk asbest in het pand zat.

Het is niet duidelijk wat er in de loods lag opgeslagen. De vele rook die vrijkwam bij de brand voerde enige tijd richting het spoor en het station van Sliedrecht, maar trok snel op.

Het gebied waar mogelijk asbest is neergekomen, is volgens de veiligheidsregio beperkt gebleven tot de directe omgeving van de loods. Bij woningen zijn tot dusver geen asbestdeeltjes aangetroffen.