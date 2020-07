Singles hebben in coronacrisis minder seks dan daarvoor

Veel vrijgezellen hebben tijdens de coronacrisis minder seks met een ander dan voor de lockdown wegens het virus. Dat stellen het Kenniscentrum seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland op basis van onderzoek.

“We zien in het algemeen dat veel mensen nu een ander date- en seksgedrag vertonen”, aldus Rutgers en Soa Aids Nederland.

Om besmetting en verspreiding van corona zo klein mogelijk te houden, is het advies om alleen seks te hebben met een vaste partner. Veel vrijgezellen houden zich hieraan door geen seks te hebben met anderen. Ongeveer de helft van de jongeren van 16 tot 20 jaar die voor corona nog wel seks hadden met een ander, heeft dat sinds de uitbraak niet meer gehad. Onder volwassen singles die voor corona seks hadden, heeft een derde van de mannen en de helft van de vrouwen geen seks meer tijdens de coronacrisis.

Eén op de vijf vrijgezellen (58 procent) heeft tijdens de coronacrisis wél seks gehad, maar meestal met een partner met wie ze al vaker seks hadden en niet met een onenightstand. Van de jonge singles (16 tot 20 jaar) heeft 20 procent in coronatijd seks gehad met een onenightstand en 22 procent met een vaste partner. Bij volwassen singles komen onenightstands iets minder vaak voor (15 procent) en seks met vaste partners iets vaker (27 procent). Vijf procent van de mensen die seks hadden in deze periode had meer dan één sekspartner, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is gedaan in mei onder 5218 jongeren van 16 tot 20 jaar en onder een panel van 1506 mensen van 18 tot 50 jaar.