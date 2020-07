Woonwagencomplex in Deventer ontruimd om grote brand in loods

In Deventer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed in een loods aan de Danzigweg. Ongeveer veertig mensen op een nabijgelegen woonwagencomplex zijn uit voorzorg geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Zover bekend is, raakte niemand gewond.

De brand brak uit in een loods waar een metaalbewerkingsbedrijf in zit. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, de loods kan grotendeels als verloren worden beschouwd, aldus de veiligheidsregio.

De mensen die hun woning uit moesten, zijn ondergebracht in een ander pand in de buurt. Het is nog niet bekend wanneer zij kunnen terugkeren. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Voor een achterliggende woonwijk werd een NL-Alert verspreid waarin opgeroepen werd ramen en deuren dicht te houden.